© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Covid, superati 300 mila decessi - Sono 4.454 i decessi per Covid-19 segnalati oggi dal ministero della Sanità dell’India, che portano il totale a 303.720, con un tasso di letalità dell’1,14 per cento. I nuovi casi, invece, sono 222.315 e fanno salire il numero complessivo dei contagi a 26.752.447. Sui 1.928.127 test effettuati ieri il tasso di positività è dell’8,09 per cento. I casi attivi sono 2.720.716, in calo di 84.683 unità, e quelli risolti 23.728.011, con un aumento di 302.544 unità e un tasso di guarigione dell’88,69 per cento. L’81,08 per cento dei nuovi casi si concentra in dieci Stati, con una prevalenza nel Tamil Nadu (35.483), nel Maharashtra (26.672), nel Karnataka (25.979) e nel Kerala (25.820). Nel Paese è stata individuata la cosiddetta variante indiana (B.1.617), definita “preoccupante” dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L’India è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al terzo per decessi, dopo Usa e Brasile. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e le somministrazioni effettuate finora sono 196.051.962, di cui 942.722 ieri. (segue) (Res)