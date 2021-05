Imprese: Axa Italia torna in Tv con ecosistema di servizi unici e distintivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Axa come partner salute sempre al fianco delle persone per aiutarle ad orientarsi nel corso dell’intero percorso sanitario, dalla prevenzione alla cura, per guardare al domani con più serenità e fiducia, offrendo un ecosistema di servizi di valore, semplici e personalizzati, accessibili sempre e ovunque, grazie alla tecnologia e al digitale: è questo l’insight della nuova campagna pubblicitaria del gruppo assicurativo, on air dal 23 maggio per tre settimane sulle principali emittenti televisive e su stampa e per quattro settimane sul web. Protagonisti, si legge nel relativo comunicato stampa, i servizi innovativi di cui il Gruppo è pioniere sul mercato italiano, in grado di fare la differenza nei momenti che contano: la valutazione gratuita dei sintomi online, grazie all’intelligenza artificiale e all'affidabilità di un metodo scientifico, anche per chi non è cliente Axa, il consulto medico in videochiamata 24/7, con un medico generico o uno specialista, il sostegno dedicato nella ricerca delle migliori strutture sanitarie e nella prenotazione, la consulenza personalizzata via chat con un farmacista, la consegna dei farmaci a domicilio e molto altro ancora. (segue) (Com)