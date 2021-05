Imprese: Axa Italia torna in Tv con ecosistema di servizi unici e distintivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna firmata da Publicis Conseil e Publicis Italia, prosegue la nota, prevede la presenza su Tv, digitale, Tv On Demand e stampa: in particolare, la Tv e il digitale sono usati in modo fortemente complementare per amplificare la copertura e aumentare l’awareness di tutti i servizi Axa per la salute. “Questa campagna, incentrata sul valore della famiglia e sul concetto di caring, evidenzia ancora una volta il ruolo di Axa, ossia proteggere ciò che veramente conta: grazie a un ecosistema unico sul mercato di servizi salute a valore aggiunto, sempre disponibili quando e dove serve, dimostriamo concretamente cosa significa essere partner delle persone, restando al loro al fianco in ogni fase del percorso sanitario, dalla prevenzione alla cura, e continuiamo a posizionarci in maniera unica e distintiva nel settore assicurativo italiano”, ha commentato Letizia D’Abbondanza, direttore Customer di Axa Italia. (Com)