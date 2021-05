Bielorussia: ministero Esteri ceco chiede il rilascio di Protasevic e della sua fidanzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca chiede l'immediato rilascio di Raman Protasevic e della sua fidanzata da parte della Bielorussia. Lo si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Praga, pubblicato dopo la convocazione dell'ambasciatore bielorusso, Valery Kurdyukov. Il viceministro degli Esteri ceco, Jan Kohout, ha riferito al diplomatico il dissenso della Repubblica Ceca per il dirottamento del volo Ryanair partito ieri da Atene e diretto a Vilnius, in Lituania. Kohout ha detto che un simile atto "non può restare senza una risposta". Praga intende insistere su un'indagine internazionale sull'accaduto, "che ha messo in pericolo la vita dei passeggeri e dell'equipaggio e nel quale le autorità bielorusse hanno compiuto un abuso per perseguitare uno dei loro detrattori". La Repubblica Ceca "coordinerà ogni reazione al massimo livello con i partner dell'Unione europea. L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza", Josep Borrell, "ha già fatto una dichiarazione" e il caso "sarà oggi discusso eccezionalmente dal Consiglio europeo". (Vap)