Recovery: in corso cabina di regia a Palazzo Chigi su governance Pnrr

- E' in corso a Palazzo Chigi la cabina di regia presieduta dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Prendono parte alla riunione il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani (in videocollegamento), il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli. (Rin)