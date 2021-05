Taiwan: Covid, registrati 590 casi a livello locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha registrato 590 casi di Covid-19 a livello locale nelle ultime 24 ore, di cui cinque importati. Lo ha fatto sapere oggi in un comunicato il Centro epidemiologico di Taiwan (Cecc), secondo cui sempre nell’ultima giornata si sono verificati sei decessi per Covid-19. Dei casi interni, 256 derivano da risultati di tamponi effettuati nel corso dell'ultima settimana e i cui risultati sono arrivati con ritardo a causa della crescente pressione sul sistema sanitario nazionale. L'istituto si è impegnato a risolvere il problema semplificando il processo di notifica e sovvenzionando i laboratori affinché acquistino attrezzature in grado di elaborare i risultati dei test più rapidamente. Tra i 590 casi nazionali segnalati, 247 sono stati registrati nella capitale Taipei. Oltre alle infezioni domestiche, oggi Taiwan ha anche confermato cinque nuovi casi di coronavirus importati da Filippine, Nepal e India. I nuovi casi segnalati hanno portato il numero totale nel Paese a 4.917, con oltre 3.500 confermati come infezioni trasmesse localmente e 29 vittime dal 15 maggio scorso. (Res)