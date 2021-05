Digitale: Ascani, colmare divario obiettivo politica industriale e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Colmare il divario digitale rappresenta per noi non solo un obiettivo di politica industriale, ma anche uno strumento di inclusione sociale”. Lo ha detto la sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico Anna Ascani alla presentazione della Relazione annuale dell’Auditel. “Per questo siamo impegnati nel rafforzamento e nella ridefinizione del 'piano voucher per la connettività' a sostegno della domanda, che nella seconda fase sarà orientato al superamento delle problematiche attuative emerse", ha aggiunto.(Rin)