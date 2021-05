Ucraina: premier Shmyhal, pronti alla cooperazione con l'Ue sul clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ha identificato tre priorità principali per la cooperazione con l’Unione europea sul clima, quali l'efficienza energetica, l'idrogeno e la trasformazione delle regioni carbonifere. È quanto dichiarato dal primo ministro dell'Ucraina, Denys Shmyhal, come riferisce l’agenzia di stampa "Ukrinform". "Il governo si impegna a prendere in considerazione nella propria agenda politica il Green Deal dell'Ue”, ha detto Shmyhal, specificando che “abbiamo avviato un dialogo separato con la Commissione europea". L'Ucraina ha già presentato le sue proposte di cooperazione all'Ue sul tema e, secondo il premier, “le parti hanno identificato insieme tre priorità principali: l'efficienza energetica, l'idrogeno e la trasformazione delle regioni carbonifere”. Il primo ministro ucraino, inoltre, ha ricordato che durante la settima riunione del Consiglio di associazione Ue-Ucraina dello scorso febbraio è stato raggiunto un accordo su ulteriori passi comuni, “prima di tutto, sull'integrazione nel mercato interno europeo e sull'approfondimento dell'integrazione settoriale”. Inoltre, ha detto, “si sta lavorando per rivedere ulteriormente la liberalizzazione del commercio di beni nel quadro della zona di libero scambio globale con l'Ue". Shmyhal ha anche elogiato “il dialogo politico attivo con la Nato, a livello di agenzie governative e comunità di esperti”, specificando che "la transizione mirata e pianificata del settore della Sicurezza e della Difesa ucraino, è tra le principali priorità del governo".(Res)