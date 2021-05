Roma 2021: Calenda, incontrerò sindacati, gli chiederò di non giocare solo in difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative su Roma ed eventualmente in caso di elezione a sindaco "incontrerò i sindacati, come ho fatto anche da ministro, ma il tema è convincere i lavoratori che o c'è un progetto in cui si scommette oppure le crisi diventano ingovernabili". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione Carlo Calenda in occasione della presentazione del suo programma. "Ai sindacati chiederò di non giocare solo in difesa", ha concluso. Nel corso della conferenza Calenda ha sottolineato: "L'Assemblea capitolina finora è stata controllata dai sindacati delle società partecipate". (Rer)