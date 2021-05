Repubblica Ceca: presidente Zeman limita l'accesso alle informazioni, condanna dei media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ceco, Milos Zeman, non condividerà più informazioni con alcune testate nazionali. Lo ha comunicato il Castello di Praga, sede della presidenza, secondo quanto riportato dal portale "Euractiv". Tra i media coinvolti da questa limitazione ci sono quotidiani come "Denik N", portali quali "Seznam Zpravy", il settimanale "Respekt" ma anche l'emittente "Ceska televize". Secondo quanto afferma la dichiarazione ufficiale, la decisione è stata motivata dalla "lotta alla disinformazione". Secondo Vratislav Mynar, a capo dell'ufficio del presidente, questi media nono "falsi e partigiani". Il gruppo editoriale Economia ha condannato oggi la decisione presa da Zeman in quanto contraria "alla libertà di espressione e a quella di informare, che ne deriva". In un editoriale del gruppo pubblicato dal quotidiano "Hospodarske Noviny" si legge che la libertà di stampa è "una delle libertà fondamentali in uno Stato democratico". "Affinché i media possano informare la società di questioni di pubblico interesse, devono essere in grado di lavorare con le fonti e ottenere e valutare le loro informazioni", continua l'articolo. Economia richiama il capo dello Stato "a revocare la decisione di non fornire informazioni a media selezionati". Se questo non accadrà, le redazioni di altre testate pubblicate dal gruppo Economia sono pronte a collaborare con quelle che sono state colpite dalla conseguenze della decisione della presidenza "e a chiedere conto all'ufficio del presidente". (Vap)