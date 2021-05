Imprese: Saipem, l’Hydrone-R vince il premio Spotlight on New Technology di Otc (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’anno sono state selezionate 14 diverse tecnologie sviluppate da 13 società in tutto il mondo. I vincitori sono stati selezionati sulla base di cinque criteri fondamentali: la novità della tecnologia sul mercato, il potenziale innovativo, il successo dimostrato, l’ampio richiamo commerciale e la capacità di produrre un impatto significativo nel settore offshore. La tecnologia vincente dell’Hydrone-R è una conferma del ruolo essenziale che questa nuova generazione di droni subacquei innovativi è chiamata a ricoprire in questo momento di transizione globale per il mercato delle risorse energetiche offshore. Giulio Fatica, head of Subsea Engineering and Technologies della divisione E&c Offshore di Saipem, ha ricordato che “Saipem sviluppa costantemente soluzioni innovative per migliorare l’operatività e ridurre l'impatto ambientale. Ecco perché siamo particolarmente orgogliosi che il nostro Hydrone-R abbia ricevuto quest'anno il premio Spotlight on New Technology. Il programma Hydrone è la risposta di Saipem alla richiesta degli operatori di tecnologie all’avanguardia per intervenire durante il ciclo vitale di complessi campi sottomarini, oltre a contribuire a ridurre i costi delle navi e l’impatto ambientale". “Ogni anno la Offshore Technology Conference presenta le tecnologie più avanzate e innovative del settore delle risorse energetiche offshore” ha affermato Leigh Ann Runyan, executive director della Offshore Technology Conference. “Come vincitore del premio Spotlight on New Technology Award 2021, il drone di intervento subacqueo (Uid) Hydrone-R di Saipem offre il suo contributo al progresso del settore delle risorse energetiche offshore, grazie al miglioramento della sicurezza e dello sviluppo delle operazioni subacquee”. (Com)