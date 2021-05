Slovacchia: Eva Kurryarova assume guida ad interim dell'Agenzia nazionale anticrimine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia nazionale anticrimine (Naka) slovacca sarà guidata ad interim da Eva Kurryarova. Lo ha deciso il direttore della polizia slovacca, Peter Kovarik, secondo quanto comunicato all'agenzia di stampa "Tasr" dal portavoce delle forze dell'ordine, Michal Slivka. L'ex direttore della Naka, Branislav Zurian, ne ha lasciato il vertice il 15 maggio. Nello stesso giorno ha detto addio anche alla polizia. Kurryarova resterà alla guida della Naka finché non sarà avviata una procedura per l'individuazione di un nuovo direttore. Kurryarova è membro delle forze di polizia slovacche dal 1999. Nel 2008 è diventata investigatore presso l'Ufficio per la lotta contro la criminalità organizzata, poi presso quello anticorruzione e dal 2012 è membro della Naka. "Ho incontrato la prima volta Eva Kurrayova nel 2008 durante una conferenza dell'Europol sulla lotta antifrode. Le ho affidato la gestione della Naka senza esitazione perché ha esperienza, è appassionata al suo lavoro e crede che un atteggiamento onesto e giusto possa portare un'atmosfera pacifica all'interno dell'agenzia", ha dichiarato Kovarik. (Vap)