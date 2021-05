Cultura: Lattanzio (Pd), grazie a Sostegni bis risposte a lavoratori spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto Sostegni Bis "sono molto lieto nel constatare che ci sono tante di quelle misure per la salvaguardia dei settori cultura e spettacolo che come Pd ritenevamo fondamentali e sui quali abbiamo lavorato molto duramente in commissione Cultura". Così il deputato Pd della commissione Cultura, Paolo Lattanzio. "Siamo quindi soddisfatti nel constatare che il governo e il ministro Franceschini abbiano raccolto i nostri suggerimenti. Non solo - aggiunge - finalmente arriva una risposta dovuta alla crisi economica scaturita della pandemia che ha colpito in particolare i lavoratori di questo settore e le loro famiglie, ma, tra le tante misure importanti, istituisce anche un nuovo sistema di welfare. Abbiamo quindi inserito anche in questi settori una cultura della previdenza che non aveva mai trovato genitorialità e sulla quale come commissione Cultura abbiamo lavorato con continuità”, conclude Lattanzio.(Com)