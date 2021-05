Vaccini: Fontana, in nostro piano pochi richiami ad agosto, chi lo avrà però dovrà tornare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel nostro piano abbiamo cercato di mettere pochissimi richiami nelle settimane centrali del mese di agosto. Abbiamo fissato il richiamo prima o dopo cercando di evitare quelle due settimane o l'abbiamo messo a chi ha dichiarato che non andava in vacanza in quel periodo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante il suo intervento a "Mattino 5". Alla richiesta di una precisazione su questa possibilità, il governatore ha spiegato che "quando vado a farmi il vaccino, se sono assente in quelle settimane, posso chiedere di farmi anticipare o posticipare di qualche giorno". "Se la cosa rientra nei parametri consentiti e non si va troppo lontano o troppo vicino, si cerca di dare questa opportunità", ha aggiunto Fontana sottolineando che "non è una garanzia, è una possibilità che, se ci sono le condizioni, noi cerchiamo di concedere ai nostri cittadini". Per i lombardi che avranno comunque il richiamo del vaccino in estate "la mia idea è che dovranno tornare a casa" ha concluso Fontana. (Rem)