Covid: sottosegretario francese Beaune, vaccino Sputnik non valido per Certificato digitale Ue

- Il vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V non sarà riconosciuto dal Certificato verde digitale dell'Unione europea. Lo ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv" il sottosegretario agli Affari europei francese, Clement Beaune. Solamente i vaccini "autorizzati dall'Agenzia europea dei medicinali (Ema)" saranno riconosciuti dal pass sanitario, ha detto Beaune. "È fuori questione arrivare in Francia con un vaccino di cui non siamo sicuri delle capacità di protezione", ha detto il sottosegretario. "Vogliamo essere sicuri che le persone che vengono in Francia siano ben protette", ha poi aggiunto Beaune.(Frp)