Grecia: esperto, rischio quarta ondata Covid dopo l’estate

- Una quarta ondata di coronavirus potrebbe colpire la Grecia dopo l’estate, se le restrizioni verranno rimosse troppo rapidamente. È quanto dichiarato in un’intervista all’emittente televisiva “Skai” da George Pavlakis, ricercatore dell’Istituto nazionale per il cancro. "Speriamo che le temperature estive portino un calo del numero di infezioni di Covid, ma queste non scompariranno", ha detto Pavlakis, mettendo poi in guardia sulla prospettiva di una nuova serrata, a seconda della diffusione di nuove mutazioni del virus. Sulla variante indiana, il ricercatore ha detto che “è molto contagiosa e particolarmente resistente ai vaccini”, sottolineando che “il modo più sicuro per evitare nuove restrizioni è il monitoraggio efficace e l'uso continuo di strategie preventive”, comprese “le mascherine, così come una solida tracciabilità dei contatti per fermare la trasmissione Covid”. (segue) (Gra)