Bulgaria-Nord Macedonia: ambasciate celebrano insieme Cirillo e Metodio

- Le ambasciate di Bulgaria e Macedonia del Nord festeggiano oggi insieme i santi Cirillo e Metodio. Lo riferisce il ministero degli Esteri bulgaro, precisando che "nello spirito del Trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione, i ministeri degli Affari esteri dei due Paesi hanno convenuto che la Bulgaria e la Macedonia del Nord celebrino insieme gli eventi in onore dei due santi a Belgrado, Kiev, Praga e Varsavia". Il 27 maggio invece i presidenti di Macedonia del Nord e Bulgaria, rispettivamente Stevo Pendarovski e Rumen Radev, saranno insieme a Roma per i festeggiamenti dedicati ai Santi Cirillo e Metodio. L'agenda prevede prima l'arrivo di Radev a Skopje, dove avrà un incontro a due con Pendarovski. I due capi di Stato partiranno poi assieme per Roma con un aereo bulgaro. "Le due delegazioni viaggeranno insieme nella Repubblica italiana. Il 27 maggio, i presidenti Pendarovski e Radev deporranno fiori nella basilica di Santa Maria Maggiore", riferisce l'ufficio del presidente macedone Pendarovski. Nella basilica, nel IX secolo, papa Adriano II ha benedetto l'alfabeto e i libri scritti dai Santi fratelli Cirillo e Metodio. Secondo quanto riferiva nei giorni scorsi il sito di "Aci Stampa", il 27 maggio le delegazioni di Bulgaria e Macedonia del Nord guidate dai due presidenti incontreranno il Papa nel tradizionale appuntamento per i Santi Cirillo e Metodio. (Seb)