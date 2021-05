Tunisia: premier francese Castex in visita il 2 e 3 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro francese, Jean Castex, si recherà in visita ufficiale in Tunisia dal 2 al 3 giugno in occasione della terza sessione del Consiglio per la cooperazione franco-tunisina. Lo riferisce l’agenzia di stampa tunisina “Tap”. Il Consiglio di cooperazione, che riunisce ogni due anni i capi di governo dei due Paesi e ministri per discutere le questioni di cooperazione, si concentrerà "soprattutto su sviluppo economico, sicurezza, istruzione, formazione, cultura e francofonia". (Tut)