Terrorismo: Francia, giornalista Dubois rapito da gruppo islamista attivo nel Sahel

- Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha suggerito che il giornalista francese Olivier Dubois sia stato rapito da un gruppo islamista armato che opera nella regione del Sahel. Nelle dichiarazioni rilasciate ieri ai media, Le Drian ha affermato: "Tutto ci porta a credere che sia un ostaggio di un gruppo jihadista". Finora, il governo francese ha solo confermato la "scomparsa" del giornalista, apparso all'inizio di questo mese in un video postato sui social media, in cui ha rivelato di essere stato rapito all'inizio di aprile nel nord del Mali dal Gruppo per il Sostegno dell'Islam e dei musulmani. Si era recato su iniziativa individuale a Gao, in Mali, per incontrare Abdullah Ag al Buqai, uno dei leader del Gruppo per il sostegno dell'Islam e dei musulmani, nella zona di Talatay, a 150 chilometri da Gao. (Frp)