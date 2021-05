Romania: premier Citu, accelerare campagna vaccinale in vista di nuovi allentamenti a restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna vaccinale contro il Covid-19 in Romania va accelerata in modo che le misure di allentamento programmate possano essere applicate quanto più rapidamente. Lo ha detto il primo ministro romeno, Florin Citu in una dichiarazione. Questo fine settimana, in più città romene si sono svolte "maratone vaccinali". Sono stati inoltre aperti centri drive-through dove ci si può vaccinare direttamente dall'auto. Dalla fine dello scorso dicembre, quando è partita la campagna vaccinale in Romania, sono state somministrate oltre 7,3 milioni di dosi a oltre 4 milioni di persone, di cui quasi 3,2 milioni hanno ricevuto anche il richiamo. D'altra parte, in Romania, continua a calare il numero di contagi. Le autorità hanno segnalato 307 nuovi contagi nelle ultime 24 ore a fronte di quasi 18.500 tamponi. Si tratta del numero più basso degli ultimi 11 mesi. Nelle ultime 24 ore sono stati annunciati anche altri 56 decessi, mentre nelle terapie intensive sono ricoverati attualmente 590 pazienti Covid. (segue) (Rob)