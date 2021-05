Romania: premier Citu, accelerare campagna vaccinale in vista di nuovi allentamenti a restrizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Citu ha chiarito che dal mese prossimo saranno allentate in Romania ulteriori misure restrittive anti-Covid. Nei giorni scorsi il capo del governo ha precisato che ciò non dipenderà necessariamente dal raggiungimento del target di 5 milioni di persone vaccinate entro il primo giugno. Anche il coordinatore della Campagna vaccinale nazionale, Valeriu Gheorghita è stato del parere che sia poco probabile raggiungere tale obiettivo entro fine maggio, anticipando che l'obiettivo possa essere raggiunto nella prima metà di giugno. Al momento, per vaccinarsi non è necessaria la prenotazione, ma bisogna solo recarsi in un centro vaccinale muniti di carta d'identità. (segue) (Rob)