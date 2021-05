Romania: premier Citu, accelerare campagna vaccinale in vista di nuovi allentamenti a restrizioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha superato lo scorso 19 maggio la soglia di 4 milioni di persone vaccinate anti Covid con almeno una dose dei sieri approvati e utilizzati nell'Unione europea: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. Il coordinatore della campagna vaccinale nazionale, Valeriu Gheorghita, ha dichiarato allroa che, secondo le stime degli specialisti, la Romania raggiungerà ad agosto "la soglia dell'immunità di gregge", con il 50 per cento della popolazione vaccinata oppure che ha superato l'infezione da Sars-CoV-2. Gheorghita ha sottolineato che si auspica un ampliamento della campagna vaccinale per toccare i target di 5 milioni di vaccinati a fine maggio, 6 milioni a luglio e 7 milioni ad agosto e ha aggiunto che al momento la situazione epidemiologica a livello nazionale è buona, ma c'è bisogno di consolidare questo trend favorevole, per evitare il rischio di ricadute dopo l'allentamento a tappe delle restrizioni. Ultimamente, la Romania ha accelerato il processo vaccinale, rinunciando alla prenotazione e mettendo a disposizione nuove modalità: maratone vaccinali nelle grandi città, centri di vaccinazione drive-through, centri mobili presso le grandi aziende e unità mobili nelle zone meno accessibili. (segue) (Rob)