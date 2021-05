Romania: premier Citu, accelerare campagna vaccinale in vista di nuovi allentamenti a restrizioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È aumentata significativamente anche la vaccinazione negli studi dei medici di base. Il ritmo è adesso di 100 mila persone al giorno, chiunque può vaccinarsi senza prenotazione in qualsiasi centro, solo in base al documento d'identità. Questo modo semplice ed efficace ha attirato anche molti romeni della diaspora che si sono recati nel Paese appunto per vaccinarsi. "Dobbiamo portare il vaccino più vicino alla gente", ha detto nei giorni scorsi il presidente Klaus Iohannis. "Del successo della vaccinazione di un numero quanto maggiore di romeni dipende la riapertura completa di tutti i settori socio-economici e la costruzione della Romania post pandemia. I sindaci e altre autorità locali, a prescindere dal colore politico, devono impegnarsi attivamente nella campagna vaccinale. Il successo riscosso finora è soprattutto negli ambienti urbani. Perciò è importante agire più intensamente anche in campagna, perché là l'accesso a un centro vaccinale è spesso più difficile. Bisogna informare le persone, persino andare di porta in porta nelle località piccole, per spiegare alla gente quanto sia importante vaccinarsi", ha puntualizzato il capo dello Stato. (segue) (Rob)