Romania: premier Citu, accelerare campagna vaccinale in vista di nuovi allentamenti a restrizioni (5)

- Intanto la ministra della Salute romena, Ioana Mihaila ha presentato al Parlamento di Bucarest lo scorso 18 maggio il rapporto sulle discordanze nelle rilevazioni ufficiali dei decessi causati dal Covid-19. Le conclusioni dell'indagine su dati relativi ai morti per coronavirus sulle due piattaforme informatiche utilizzate dalle autorità sanitarie "serviranno per migliorare le procedure, affinché simili errori non accadano più", ha spiegato in Parlamento la ministra della Salute romena, Ioana Mihaila, dopo una interrogazione presentata dal Partito socialdemocratico (Psd), forza di opposizione. Un rapporto pubblicato in precedenza rileva che c'è stata una differenza di circa il 13 per cento tra i dati inclusi nelle due piattaforme e offre una serie di spiegazioni legate a errori tecnici e umani. Il ministero della Salute, che ha elaborato il documento, ritiene la situazione giustificata in una certa misura, parzialmente accettabile e inevitabile e considera che sia stata generata anche dall'aggravarsi della situazione epidemiologica alla fine del 2020. Un'altra causa indicata nel rapporto riguarda la gestione degli ospedali, che non hanno riferito tutti i decessi causati dal Covid alle Direzioni di sanità pubblica, oppure hanno comunicato al ministero decessi di persone dovuti a differenti cause. (segue) (Rob)