Romania: premier Citu, accelerare campagna vaccinale in vista di nuovi allentamenti a restrizioni (6)

- Il documento conclude che la doppia rilevazione, su principi diversi, determina "confusione, presuppone sforzi supplementari per la validazione dei dati e consumo di risorse". Stando alla ministra Mihaile, le differenze nelle rilevazioni sono da attribuire a "errori umani o alla scarsa comprensione" delle metodologie, che sono state modificate più volte dall'inizio della pandemia. Mihaila, che non era in carica nel periodo esaminato, ha sottolineato che nel sistema sanitario romeno ci sono delle difficoltà e che saranno prese misure per garantire la riforma. Mihaila ha inoltre spiegato che ne è responsabile un comitato nominato in un mandato precedente e che saranno effettuate indagini disciplinari. "Non inizieremo una caccia ai colpevoli, però abbiamo a disposizione le informazioni necessarie per prendere le misure adeguate", ha aggiunto la Mihaila. (segue) (Rob)