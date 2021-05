Romania: premier Citu, accelerare campagna vaccinale in vista di nuovi allentamenti a restrizioni (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scontenti delle risposte ricevute, i parlamentari socialdemocratici hanno affermato che il governo di centro-destra non ha dimostrato professionalità nella gestione della pandemia. Il deputato del Psd Alexandru Rafila ha sostenuto che la ripetuta messa in dubbio delle cifre relative ai tamponi fatti, al numero di malati, ai registri delle persone vaccinate, dei decessi, tramite dichiarazioni contraddittorie e cifre errate da parte delle autorità, abbiano generato un'ondata di scontentezza nella popolazione. Rafila ha ricordato che il Psd aveva sollecitato la creazione di una commissione parlamentare per indagare su questa situazione senza precedenti e ascoltare i rappresentanti delle istituzioni responsabili e rendere pubbliche le conclusioni. Ma, secondo Rafila, l'attuale maggioranza parlamentare si è opposta. La gestione della pandemia da parte del governo è stata oggetto di critiche anche da parte dei rappresentanti dell'Alleanza per l'unità dei romeni (Aur). Il Partito nazionale liberale (Pnl) e l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr), che compongono la coalizione di governo, hanno chiesto una comunicazione senza equivoco dei dati, mentre i deputati dell'Alleanza Usr-Plus hanno sottolineato che l'aumento della fiducia nelle misure applicate dalle autorità dipende dalla "restituzione della verità" sui dati legati alla pandemia. (Rob)