Polonia: centro studi Pie, Varsavia destina alla sanità meno soldi di molti Paesi Ue

- La Polonia è tra i Paesi membri dell'Unione europea a destinare meno risorse alla sanità. E' quello che affermano gli analisti dell'Istituto economico polacco (Pie). Secondo quanto riferisce il portale "Business Insider Polska", il centro studi evidenzia che Varsavia destina alla spesa sanitaria cifre che di anno in anno crescono, almeno nominalmente. Tuttavia, in relazione al Pil polacco, alla sanità viene comunque puntualmente destinato da oltre un decennio il 6,2-6,6 per cento del Pil. "Il valore dei fondi destinati alla sanità in Polonia colloca il Paese nel gruppo delle nazioni europee che investono di meno nel settore", afferma il Pie. I dati più aggiornati dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) indicano che nel 2018 Varsavia ha indirizzato alla sanità 830 euro per abitante, una cifra sei volte inferiore a quella dei Paesi che stanno al vertice della classifica, ovvero Lussemburgo (5.227 euro), Danimarca (5.269 euro) e Svezia (5.069 euro). Peggio della Polonia fanno solamente Bulgaria (585 euro) e Romania (582 euro). (Vap)