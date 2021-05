Vaccino: Musumeci a inaugurazione hub di Brolo e in visita ad hub di Taormina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Doppia tappa negli hub vaccinali del Messinese per il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Ieri pomeriggio, Musumeci ha tagliato il nastro all'hub allestito al Palatenda di piazza Annunziatella a Brolo. "Questo centro - ha detto Musumeci - servirà non solo la comunità locale, ma anche tutta l'area circostante. L'obiettivo è convincere quante più persone possibile a vaccinarsi, solo questa è la strada per uscire dal tunnel della pandemia. Se continueremo a condurre la campagna vaccinale con questo ritmo, nell'ultima settimana abbiamo superato il target assegnatoci, credo che entro settembre potremo dire di avere immunizzato la maggioranza di siciliani, così da raggiungere la cosiddetta 'immunità di gregge'. Fino ad allora, però, dobbiamo sentirci tutti responsabili di mantenere una condotta improntata al rispetto delle norme". L'hub di Brolo, mille metri quadrati, ha una capacità di 500 somministrazioni al giorno distribuiti in 8 box vaccinali, impiega 30 unità di personale tra medici, infermieri, farmacisti, amministrativi, volontari e altre figure. (segue) (Ren)