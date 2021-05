Vaccino: Musumeci a inaugurazione hub di Brolo e in visita ad hub di Taormina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inaugurazione dell'hub vaccinale di Brolo, durante la quale è stato osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime della strage di Capaci, presenti anche il commissario ad acta per l'emergenza Covid di Messina Alberto Firenze, il sindaco di Brolo Pippo Laccoto, il direttore generale dell'Asp di Messina Bernardo Alagna, il dirigente della Protezione civile Bruno Manfrè, il responsabile dell'hub Salvatore Sidoti, il responsabile task force vaccinale area metropolitana di Messina Gaetano Crisà. Presenti anche i primi cittadini dell'area brolese: il sindaco di Ucria Vincenzo Crisà, di Raccuja Ivan Martella, di Capo d'Orlando Franco Ingrillì, di Sinagra Antonino Musca, di Ficarra Gaetano Artale, di Sant'Angelo di Brolo Franco Cortolillo, di Piraino Maurizio Ruggeri. Dopo l'inaugurazione del centro vaccini di Brolo, il presidente Musumeci ha fatto visita all'hub realizzato nel parcheggio Lumbi di Taormina, accolto dal sindaco Mario Bolognari e dal prefetto di Messina, Cosima Di Stani e dal commissario per l'emergenza Covid di Messina, Alberto Firenze. (Ren)