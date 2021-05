Congo-Kinshasa: eruzione vulcano Nyiragongo, almeno 15 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 15 persone sono morte a seguito dell'eruzione del vulcano Nyiragongo, nella provincia congolese del Nord Kivu. È quanto emerge dal bilancio provvisorio fornito dal portavoce del governo, Patrick Muyaya, in cui si precisa che nove persone sono morte in un incidente stradale, quattro nel tentativo di scappare dal carcere centrale di Munzenze e due sono sono decedute dopo essere rimaste carbonizzate dalla lava, mentre diverse altre persone sono rimaste ferite. In totale 17 villaggi sono stati colpiti dalla colata lavica che ha distrutto case e infrastrutture sul suo percorso, tra cui i più colpiti risultano essere Buhene, Katoyi e Majengo. “Diverse case sono state consumate e inghiottite dalla lava nei quartieri di Butare e Buhene. Molte merci sono andate perse in diversi quartieri, sono stati segnalati anche alcuni atti di saccheggio e la linea elettrica della Congolese Water and Electricity Distribution Company (Sodoce), la principale fonte di elettricità di Goma, è stata interrotta", ha dichiarato il portavoce. Una delegazione del governo è nel frattempo attesa oggi a Goma, capoluogo del Nord Kivu, per valutare i danni e predisporre l'assistenza alla popolazione. L'eruzione è avvenuta sabato scorso ricoprendo parte di un'importante autostrada che collega Goma a Beni, spingendo migliaia di persone a fuggire. (segue) (Res)