Grecia: Covid, nuovo centro vaccinale apre sull’isola di Rodi

- A Rodi apre oggi un nuovo grande centro per la vaccinazione contro il Covid della Protezione civile. Lo ha annunciato il viceministro della Protezione civile e della Gestione delle crisi, Nikos Hardalias, come riportato dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. "Vogliamo che tutte le persone sull'isola siano al sicuro per accogliere i turisti, affinché questi viaggiatori siano altrettanto sicuri", ha detto Hardalias. Il nuovo polo vaccinale dispone di 24 aree per la somministrazione dei vaccini e può garantire migliaia di vaccinazioni quotidianamente. Il centro sarà ospitato nelle strutture della palestra coperta di Kallithea a Faliraki. Il viceministro della Protezione civile e della gestione delle crisi, Nikos Hardalias, accompagnato dal segretario generale dell'Assistenza sanitaria primaria, Mario Themistokleous, e da un gruppo di dirigenti della segreteria generale della Protezione civile, hanno visitato nei giorni scorsi l'area in cui è stato allestito il centro. Hardalias ha dichiarato allora che il “nuovo mega centro vaccinale è molto importante perché mette in luce, oltre alla necessità di proseguire la campagna di vaccinazione, la nostra attenzione per la questione del turismo. Vogliamo che tutti coloro che accoglieranno i viaggiatori siano al sicuro ma anche che gli stessi visitatori che verranno a trovarci siano altrettanto sicuri”. (Gra)