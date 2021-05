Covid: Lollobrigida (Fd'I), salvare imprese e abbattere tasse, queste le urgenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvare le imprese, abbattere le tasse, proteggere l'Italia dall'invasione migratoria che rischia di minare la salute dei cittadini: queste sono le prime urgenze, per poi far tornare a crescere l'occupazione. Lo ha detto intervenendo su SkyTg24 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, che ah aggiunto: "Abbiamo avuto un milione di posti di lavoro persi, dobbiamo recuperarli perché questa è una grande tragedia, specialmente per i giovani. Queste sono le priorità di Fratelli d'Italia". (Com)