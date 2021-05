Governo: Occhiuto, esecutivo Draghi dà più forza al centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi di Forza Italia abbiamo voluto il governo Draghi. Questo esecutivo oggi è apprezzato dalla maggior parte degli italiani, ma sono contento anche perché all'opposizione c'è un partito di centrodestra che cresce". Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Start", su SkyTg24. "È un governo che dà più forza al centrodestra: sia per chi sta in maggioranza, sia per chi sta all'opposizione". (Rin)