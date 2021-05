Calcio: Fontana, risultato eccezionale tre squadre lombarde in cima a campionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È veramente un risultato eccezionale per la nostra Lombardia: prima l'Inter, poi il Milan e terza l'Atalanta, credo che sia un risultato difficilmente replicabile in tutto il mondo, mi sembra che ci sia forse in Inghilterra e in Germania qualcosa di simile, ma ciò è la dimostrazione che anche da un punto di vista sportivo la Lombardia è ripartita alla grande". Questo il commento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in merito al fatto che le tre posizioni più alte della classifica del campionato di calcio siano occupate da squadre lombarde. Riguardo alla festa in piazza per la vittoria dello scudetto dell'Inter, Fontana ha aggiunto che "sicuramente un po' di preoccupazione c'è, la prima festa dell'Inter non ha dato i risultati negativi che tutti temevano, mi auguro che sia lo stesso in questo caso: è chiaro che se si fosse potuto evitare sarebbe stato meglio, perché non ci sarebbe stato nessun tipo di rischio però purtroppo non è stato così e speriamo che il virus sia debole come sembra".(Rem)