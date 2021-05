Bielorussia: Di Maio, Ue sia unita su vicenda volo Ryanair e su tema diritti umani e democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte a quanto avvenuto in Bielorussia e a quanto sta avvenendo nel mondo in materia di diritti e valori democratici, l'Unione europea deve essere unita e non farsi dividere da attori terzi. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al webinar "Direttiva relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea". "Noi riteniamo, sia come governa sia come Unione europea, inaccettabile quello che quello che è avvenuto. Siamo ai dirottamenti di Stato e questo non è accettabile", ha detto. "L'unica cosa che sicuramente avverrà subito" è "che le compagnie aeree non sorvoleranno più quegli spazi aerei, se poi si viene intercettati da caccia militari che invitano ad atterrare per prelevare a bordo un cittadino bielorusso che stava portando avanti una battaglia per la democrazia, la libertà", ha ricordato. (segue) (Beb)