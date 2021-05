Romania: premier Citu, l'attuale governo liberale è l'unica soluzione possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo l'approccio dei liberali può salvare la Romania e i cittadini romeni devono sapere che l'attuale governo di centro destra è l'unica soluzione. Lo ha scritto il primo ministro romeno, Florin Citu, in un messaggio rivolto in occasione del 146mo anniversario del Partito nazionale liberale (Pnl). "Auguri, Romania liberale. Oggi il Partito nazional liberale festeggia 146 anni dalla sua istituzione. Quasi un secolo e mezzo in cui il Pnl ha promosso l'unica soluzione per il benessere di tutti i cittadini: il liberalismo. Quando ho deciso di entrare in politica, sapevo che l'unica opzione era essere liberale. Solo il liberalismo salva la Romania e i romeni devono sapere che il governo di destra è l'unica soluzione.", ha scritto Citu in un post su Facebook. Il premier ricorda che nel 2019 "il Pnl ha salvato il Paese dal Partito socialdemocratico (Psd)" e ha assunto la guida del governo in un periodo molto difficile. "Ora il governo che guido sta intraprendendo le più coraggiose riforme liberali. Per la Romania segue un'importante fase di crescita economica. Non c'è altra soluzione, solo il liberalismo. Auguri, Pnl.", ha concluso Citu. (Rob)