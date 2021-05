Colombia: proteste contro il governo, inizia oggi iter per mozione di sfiducia a ministro Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due giornate di dibattito saranno accompagnate, nelle piazze, da nuove mobilitazioni promosse dal Comitato nazionale dello sciopero (Cnp). Il 24 e il 25 maggio, si legge in una nota, sono previsti “blocchi in tutto il paese” a sostegno della mozione di sfiducia, mentre il 26 si realizzerà una “presa delle capitali”, manifestazioni contemporanee nelle principali città del paese. Gli organizzatori hanno invitato i vari comitati locali a far sapere quali iniziative adottare e aggiornare l’elenco, con documentazione scritta, foto e video, delle presunte violazioni dei diritti umani attribuite alle forze di sicurezza nel corso delle proteste in atto da quasi un mese. “Con lo sciopero nazionale siamo riusciti a fermare per ora due riforme molto regressive per la maggioranza: la riforma tributaria e quella della sanità. I ministri delle Finanze e degli Esteri hanno dovuto lasciare il loro incarico. Ha dovuto dimettersi anche il comandante della polizia di Cali”, si legge in un comunicato diffuso dal Comitato, che invita “a sostenere la mozione di sfiducia contro il ministro della Difesa e a chiedere le sue dimissioni nelle strade”. (segue) (Mec)