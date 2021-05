Colombia: proteste contro il governo, inizia oggi iter per mozione di sfiducia a ministro Difesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’ultimo bollettino presentato dal ministero della Difesa sulla base dei dati della procura generale, al 17 maggio sono morti 26 civili, 15 dei quali sicuramente legati agli scontri, mentre per i restanti undici se ne stanno verificando le cause. I numeri della Polizia nazionale aggiornati al 22 maggio riferiscono inoltre di 1040 civili feriti. I dati ufficiali riferiscono inoltre di due agenti della polizia uccisi e 1.049 elementi delle forze di sicurezza feriti. I dati sono nettamente inferiori rispetto a quelli presentati dall’Istituto di studi per lo sviluppo e la pace (Indepaz), secondo cui sono 53 le persone morte nelle proteste, di cui 32 per mano della forza pubblica. Le due organizzazioni denunciano anche 18 vittime di violenza sessuale e 33 persone ferite agli occhi. Nella sola giornata di sabato, secondo quanto riferisce la Mision medica autonoma, almeno 41 manifestanti sarebbero risultati feriti nel corso di scontri registrati a Bogotà. DI questi, tre riportano gravi “lesioni oculari”. (segue) (Mec)