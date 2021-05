Siria: Stato islamico attacca autocisterne cariche di petrolio a Raqqa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato islamico (Is) ha attaccato ieri mattina due autocisterne cariche di petrolio lungo la strada per Al Manakhir, a est della città di Raqqa, nel nord della Siria. Lo ha annunciato la stessa organizzazione jihadista, in un comunicato diffuso dall’agenzia di propaganda “Amaq”. L’attacco ha provocato il danneggiamento dei due mezzi, ma nessun ferimento o vittima. In precedenza, l’Is aveva rivendicato un simile attacco contro un’autocisterna avvenuto sabato scorso, 22 maggio, nel villaggio di Hamrat, a est di Raqqa, compiuto tramite un ordigno esplosivo. (Res)