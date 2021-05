Libano: patriarca Rai, premier designato Hariri presenti squadra di governo "aggiornata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca maronita del Libano, cardinale Bechara Rai, ha invitato il primo ministro incaricato, Saad Hariri, a “prendere un’iniziativa” e presentare al presidente della Repubblica, Michel Aoun, una squadra di governo “aggiornata” il più presto possibile. Il cardinale lo ha detto ieri durante la sua omelia domenicale, aggiungendo che Hariri e Aoun dovranno “concordare sulla struttura, i portafogli e i nomi in base agli standard di un governo di specialisti non schierati, in cui nessun partito abbia l’egemonia”. Nel caso in cui dovessero fallire, ha detto Rai, “che traggano lezioni e prendano una posizione coraggiosa per consentire un nuovo processo di formazione”. (Res)