Libano: nuova manifestazione per i palestinesi presso la frontiera con Israele

- Una nuova manifestazione a favore dei palestinesi ha avuto luogo ieri nel sud del Libano, presso la frontiera con Israele, dove un gruppo di dimostranti ha cercato di entrare in territorio israeliano ed è stato respinto da militari libanesi presso le fattorie di Chebaa. I dimostranti, tra i quali non si è registrato nessun ferito, stavano festeggiando il cessate il fuoco entrato in vigore lo scorso venerdì 21 maggio, al termine di undici giorni di ostilità tra israeliani e i gruppi palestinesi Hamas e Jihad islamica nella Striscia di Gaza. I manifestanti, che secondo i media libanesi portavano bandiere del movimento sciita Hezbollah, hanno superato la linea di demarcazione e saccheggiato un veicolo appartenente al contingente indiano della Forza di interposizione dell’Onu in Libano (Unifil). (Res)