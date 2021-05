Medio Oriente : ministro Esteri Giordania incontra omologo palestinese, focus su crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri giordano, Ayman al Safadi, ha incontrato ieri ad Amman l’omologo palestinese, Riyad Malki, con cui ha discusso degli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente. Lo riferisce l'agenzia di stampa giordana "Petra". I due ministri hanno affrontato in particolare la prosecuzione degli sforzi e delle consultazioni per avviare un’efficace mobilitazione internazionale, volta a “porre fine all’occupazione (di Israele)” e realizzare una pace giusta, sulla base della soluzione a due Stati. Al centro del colloquio fra Safadi e Malki anche la recente “grave escalation” di violenze a cui hanno assistito Gerusalemme e i Territori palestinesi, in particolare la Striscia di Gaza: il capo della diplomazia di Amman ha sottolineato l’importanza e il successo degli sforzi internazionali e regionali che hanno facilitato una cessazione delle ostilità, specialmente quelli compiuti dall’Egitto. (Res)