Giordania: ministro Esteri Egitto in visita ad Amman, focus su questione palestinese

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha avviato ieri sera una visita nella capitale giordana, Amman, per discutere della riattivazione del processo di pace tra israeliani e palestinesi, in stallo dal 2014. Lo riferisce una nota della diplomazia del Cairo, senza precisare la durata del soggiorno di Shoukry. Nel corso della visita, riferisce il quotidiano panarabo "Al Quds al Arabi", “saranno condotte discussioni approfondite con l’omologo giordano, Ayman al Safadi, riguardo ai mezzi per consolidare l’annuncio del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, e per fermare l’escalation in via stabile”. I due ministri discuteranno inoltre dei mezzi per creare un clima adeguato al ripristino urgente del processo di pace e per ottenere una “soluzione politica comprensiva” alla crisi. (Res)