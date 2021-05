Siria: ministro Esteri Mekdad, accogliamo ogni iniziativa per relazioni con Paesi arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria accoglie con favore qualsiasi iniziativa volta a riallacciare relazioni con gli altri Paesi arabi, e compie tutti gli sforzi necessari a tale scopo. Lo ha detto il ministro degli Esteri e degli Espatriati siriano, Faysal Mekdad, in un’intervista all’emittente libanese “Al Mayadeen”. “Un’azione araba congiunta non può essere completa ed efficace senza la presenza della Siria, e vi assicuro che la maggioranza dei Paesi arabi sostiene la presenza della Siria nella Lega araba”, ha detto Mekdad. Il ministro ha condannato inoltre la decisione, presa di recente a maggioranza dai Paesi membri dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac), di sospendere il diritto di voto di Damasco, ritenendo che essa abbia avuto lo scopo di “danneggiare le elezioni presidenziali” siriane e impedire il ripristino dei rapporti tra la Siria e gli altri Paesi arabi. (Res)