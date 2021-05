Medio Oriente: re Giordania, tradurre cessate il fuoco in “soluzione politica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re di Giordania, Abdullah II, ha sottolineato l’importanza di intensificare gli sforzi a livello arabo e internazionale per “tradurre” il cessate il fuoco raggiunto lo scorso 21 maggio nella Striscia di Gaza in una “tregua prolungata”, che permetta di raggiungere una soluzione politica del conflitto. Il monarca hashemita lo ha detto ieri durante un incontro con il presidente del Senato di Amman, e i presidenti di diverse commissioni della camera giordana. Non c’è alternativa a una soluzione a due Stati per realizzare una pace giusta e comprensiva, ha sottolineato re Abdullah, aggiungendo che la Giordania mette tutte le sue capacità e relazioni diplomatiche al servizio della causa palestinese. (Res)