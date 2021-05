Iraq: attivista scampa a tentato omicidio a Nassiriya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attivista iracheno per i diritti civili, Imad al Akili, è scampato ieri a un tentativo di omicidio nel centro della città di Nassiriya, capoluogo del governatorato meridionale di Dhi Qar, in Iraq. Secondo una fonte citata dal quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”, un ordigno esplosivo piazzato nell’automobile di Al Akili è detonato nei pressi della centrale piazza Al Haboub, causando il ferimento grave di tre persone, tra cui l’attivista, successivamente trasportato in ospedale. La notizia giunge ad appena due giorni dall’inizio, previsto per domani, di manifestazioni antigovernative con lo slogan “Chi mi ha ucciso?”, organizzate dall’Hirak (movimento di proteste nato nell’ottobre 2019) per protestare contro le violenze e gli omicidi ai danni di attivisti. Due settimane fa, l'opinione pubblica irachena è stata scossa dall'omicidio dell'influente attivista Ehab al Wazni, esponente di primo piano dell'Hirak. (Res)