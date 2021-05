Medio Oriente: coordinatrice Onu Hastings, lanceremo appello per sostegno a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, Lynn Hastings, ha promesso di lanciare un appello per finanziare aiuti umanitari destinati alla Striscia di Gaza, invitando contestualmente Israele e il movimento palestinese Hamas a mantenere il cessate il fuoco raggiunto dopo gli scontri delle ultime settimane. Durante i raid israeliani sull’enclave, ha sottolineato Hastings, sono state distrutti diversi servizi di base: un laboratorio che eseguiva test per la diagnosi del Covid-19, fognature e l’unico centro di primo soccorso nel nord della Striscia, oltre a un magazzino di rifornimenti agricoli e i raccolti dell’intera stagione. “Nei prossimi giorni lanceremo un appello fra tutte le agenzie umanitarie”, ha aggiunto, sottolineando che “dobbiamo essere in grado di presentare un piano di sostegno per Gaza”. (Res)