Bielorussia: dirottamento volo Ryanair, compagnia lettone AirBaltic non sorvolerà più cieli del Paese

- La compagnia nazionale lettone AirBaltic ha deciso di non sorvolare più la Bielorussia dopo il dirottamento avvenuto ieri all'aereo Ryanair Atene-Vilnius. È quanto riferito dal ministro dei Trasporti lettone Talis Linkites in un punto stampa. "AirBaltic ha deciso di non utilizzare ancora lo spazio aereo della Bielorussia per i suoi voli", ha detto il ministro. Secondo Linkites, questa decisione è correlata a questioni di sicurezza degli aeromobili. L'aereo Ryanair, in volo dalla capitale ellenica a quella lituana, è stato costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza in Bielorussia a causa di un presunto allarme bomba poi smentito. Un caccia MiG-29 bielorusso ha volato per scortare l'aereo. A bordo del velivolo era presente Roman Protasevich, uno dei fondatori del canale Telegram “Nexta”, arrestato dopo l'atterraggio del velivolo. (Sts)