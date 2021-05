Covid: Sileri, obbligo sanitario solo per operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'obbligo vaccinale "no, non ci stiamo lavorando. Vale solo per gli operatori sanitari". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri (M5s), a “24 Mattino” su Radio 24 spiegando poi che se si registra una calo delle vaccinazione per i più anziani "allora è giusto usare i vaccini per i più giovani. Non si deve smettere di correre, bisogna cercare gli anziani non vaccinati ma intanto andare con i più giovani", ha detto. (Rin)