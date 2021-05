Roma 2021: Boccia (Pd), Gualtieri in corsa contro destra, Calenda invece compete con noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sondaggio pubblicato sui social network da Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma per Azione, "mi ricorda i sondaggi fai da te di Ivan Scalfarotto che diceva di essere al 10 per cento in Puglia e invece è finito, con Calenda accanto, all'1,6 per cento. Mentre noi corriamo per battere la destra, lui corre contro il Pd. Partecipi anche lui alle primarie e si faccia scegliere da decine di migliaia di romani e non da se stesso". Lo ha detto in un'intervista al "Corriere della Sera" il responsabile Enti locali del Partito democratico, Francesco Boccia. "Roberto Gualtieri ha il coraggio del confronto e partecipa alle primarie con altri sei candidati - ha aggiunto Boccia -, sarà il leader di una grande alleanza per la Capitale e vincerà le elezioni. È un romano innamorato di Roma e stimato in Europa, la città ha bisogno di un sindaco bravo e autorevole". Infine rispetto al secondo turno, Boccia ha chiarito: "Noi lavoriamo per vincere al primo turbo, ma va da sè che al ballottaggio l'avversario è la destra". (Rer)